Pequeno Jardineiro está com inscrições abertas para 75 vagas

A Secretaria Municipal de Ação Social está com inscrições gratuitas abertas para o Processo de Seleção Casa do Pequeno Jardineiro, entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2021 (segunda a sexta). As vagas contemplam adolescentes de 14 a 17 anos, sendo 24 vagas para o turno da manhã e 51 vagas para o turno da tarde.

Os adolescentes selecionados terão direito a uma Bolsa Aprendizado no valor de meio salário mínimo vigente, vale-transporte, uniforme e alimentação no local das atividades.

Pré-requisitos para inscrições

– Ter idade entre 14 e 17 anos, sendo que o adolescente não poderá completar 18 anos até o mês de dezembro2021;

– Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e as informações deverão estar atualizadas;

– Estar matriculado no ensino fundamental ou médio, caso não o tenha concluído;

– Possuir RG e CPF.

Locais de inscrições

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – Av. Imbiara, 900 – Centro.

– Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Francisco Duarte – R. Antenor Silva Soares, 300 – Bairro Francisco Duarte.

– Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Abolição – R. Marcolino Coelho Borges, 395 – Bairro Abolição.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – NCFV Tiradentes – R. Dorvaline Martins, 15 – Bairro Tiradentes.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Leblon – R. Edmundo Rodrigues da Silva, 445 – Bairro Leblon.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Boa Vista – R. Tereza Guimarães Natal, 15 – Bairro Boa Vista.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Santo Antônio – R. Luís Dumont Fonseca, 205 – Bairro Santo Antônio.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pão de Açúcar – R. Eurindo Barbosa De Lacerda, 245 – Bairro Pão de Açúcar.

– Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Pão de Açúcar IV – R. Maria Helena De Paula, 120 – Bairro Pão de Açúcar IV.

– Casa do Pequeno Jardineiro – Av. Ecológica S/N – Vila Silvéria.

O candidato deverá no ato da inscrição os seguintes documentos original e cópia:

– RG e CPF do adolescente;

– RG e CPF do responsável legal do adolescente;

– Comprovante de endereço atualizado (últimos 03 meses);

– Atestado de escolaridade, emitido dentro do prazo máximo de 30 dias;

– Folha Resumo do Cadastro Único (emitida na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, CRAS e Núcleos de Convivência);

– Se o adolescente for beneficiário do Benefício de Prestação Continuada deverá apresentar extrato do INSS.

– Comprovante de renda, atualizado, de todos que residem com o adolescente. A renda deverá ser comprovada apresentando cópia da carteira de trabalho (folhas de rosto frente e verso e contrato de trabalho), contracheques comprovantes de benefícios sociais do governo, comprovante de recebimento de aposentadoria e pensão por morte ou alimentícia. Em caso de trabalhador autônomo declaração do próprio punho e cópia). Os familiares desempregados deverão apresentar cópia da Carteira de Trabalho onde consta anotação da última contratação e da folha seguinte.

– Para os adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa deverão apresentar encaminhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

– Para os adolescentes com medida de proteção, estabelecidas pelo ECA, deverão apresentar encaminhamento da unidade de atendimento (CRAS, CREAS, Núcleo de Convivência, Casa Lar, Abrigo Casa, Conselho Tutelar, etc.).

– Os adolescentes com deficiência deverão apresentar laudo médico que descreva o estado de saúde do candidato.

– Ao efetuar a inscrição o candidato irá receber um comprovante de inscrição.

Cronograma