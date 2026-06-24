Queijo vai do hambúrguer ao ravioli: ExpoQueijo Brasil terá pratos exclusivos na Vila Gastronômica

A ExpoQueijo Brasil 2026 levará à Vila Gastronômica um cardápio desenvolvido especialmente para o evento. Pelo segundo ano, restaurantes participantes foram convidados a criar pratos exclusivos inspirados na gastronomia mineira e no queijo Canastra, um dos principais símbolos da produção artesanal brasileira.

Ao todo, 12 estabelecimentos participaram de um chamamento público e de um processo de consultoria e curadoria coordenado pelo chef Thiago Ávila. A proposta foi transformar o queijo em protagonista das receitas e ampliar a experiência gastronômica oferecida ao público durante os quatro dias de programação em Araxá.

“O desafio foi mostrar a versatilidade do queijo dentro da gastronomia. Trabalhamos junto aos restaurantes para desenvolver pratos inéditos que valorizam ingredientes mineiros e demonstram como o queijo pode estar presente em diferentes estilos culinários, da comida afetiva à gastronomia contemporânea”, afirma Thiago Ávila.

O resultado é um cardápio que percorre diferentes referências e técnicas. Entre os destaques estão o Pão de Queijo Caprese Canastra, da Queijaria Caputo, inspirado na culinária italiana; o Minas Premium, da La Burguer, que combina queijo minas, bacon, cream cheese e geleia de abacaxi com pimenta; e o Ravioli Toscana Mineira, da B&B Massas Artesanais, preparado com queijo Minas artesanal, linguiça toscana e queijo Canastra.

A lista inclui ainda o Pastel Biquinho da Serra, o Uaikisoba Torresmo, que une influências orientais e ingredientes típicos mineiros, a Batata Estação de Minas, a Kibatata Mineira, o sanduíche Caipira Tropical da Canastra, o Mexido de Queijo do Interiorzinho, o Caldo da Nonna Mineira, a pizza no cone Calabresa de Minas e o Porketto, preparado com carne suína desfiada e molho de queijo Canastra.

Instalada na área externa do Grande Hotel e Termas de Araxá, a Vila Gastronômica reunirá os 12 restaurantes participantes, além de bares, food trucks, espaços de convivência e programação musical gratuita.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reúne representantes dos principais países produtores de queijo, atraindo especialistas, compradores, produtores e imprensa de diferentes regiões.

O encontro contará com estrutura montada no pátio principal e nos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 25 e 28 de junho, com impacto em setores como turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia, cadeia de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Lei Rouanet; Lei Estadual e Incentivo à Cultura com patrocínio da Cemig; da CBMM; da McCain; da Algar; do Sebrae e do Sistema Ocemg. A iniciativa tem apoio da AmiQueijo; da Prefeitura de Araxá; do Rota Araxá; da Condor Eventos; do Sistema Faemg Senar; do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); da Epamig; da Emater Minas Gerais; do Governo de Minas Gerais; e do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério do Turismo, do Governo Federal. São mantenedores o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a Epamig e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Uma realização da Bonare Eventos, Secretaria Estadual de Cultura, Governo de Minas Gerais e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards

Data: 25 a 28 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá – Rua Águas do Araxá, s/nº, bairro Barreiro, Araxá (MG)

Informações e regulamento: www.expoqueijobrasil.com.br