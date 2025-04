Período para solicitação de isenção do IPTU 2025 começa em abril

A Prefeitura de Araxá informa que os contribuintes que atenderem aos critérios estabelecidos podem solicitar a isenção do IPTU 2025 a partir desta terça-feira, 1° de abril. Os pedidos podem ser feitos online, por meio do Protocolo Eletrônico no site da Prefeitura de Araxá, ou de forma presencial, nos seguintes locais e datas:

• Clube Araxá (R. Pres. Olegário Maciel, 333 – Centro) – De 1º a 30 de abril, das 7h às 13h;

• Setor de Tributos – Após 30 de abril, o contribuinte poderá realizar o pedido no balcão de atendimento da Prefeitura, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, Centro.

Quem pode solicitar a isenção?

Para ter direito ao benefício, o contribuinte deve atender às seguintes exigências:

• O imóvel deve ter área construída inferior a 200 m²;

• A renda familiar deve ser igual ou inferior a dois salários mínimos;

• O proprietário deve ser aposentado ou pensionista;

• O imóvel deve ser o único bem do proprietário e utilizado como moradia da família.

Documentos necessários para a solicitação

A documentação exigida varia conforme o pedido seja feito pela primeira vez ou seja a renovação de um benefício já concedido.

Primeira solicitação:

• Cópia do RG;

• Carnê de IPTU;

• Comprovante de pagamento do benefício previdenciário e da renda familiar atualizada;

• Carta de concessão do benefício previdenciário;

• Certidão de casamento (se aplicável);

• Cópia da carteira de trabalho, que comprove ausência de renda do cônjuge ou familiar;

• Cópia da escritura atualizada ou documento de propriedade do imóvel.

Para quem já possui isenção:

• Carta de isenção do ano anterior;

• Carnê de IPTU;

• Comprovante de pagamento do benefício atualizado;

• Cópia da escritura atualizada ou documento de propriedade do imóvel.

O tempo médio para análise e aprovação do pedido de isenção é de 30 dias. Durante a análise, documentos adicionais podem ser solicitados.