Pesquisa Nacional de Tráfego será aplicada em trecho da Triunfo Concebra que corta a região de Araxá

Durante os dias 18 a 24 de novembro deste ano, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em parceria com o Exército Brasileiro realizarão a 4ª campanha da Pesquisa Nacional de Tráfego. A pesquisa será aplicada em 66 postos nas rodovias federais, sendo três locais no trecho de concessão da Triunfo Concebra nas BRs 153 e 262, em Minas Gerais.

A Concessionária informa que durante este período os motoristas poderão ser questionados pelos pesquisadores com informações de origem, destino e outros dados sobre suas viagens. O levantamento faz parte do Plano Nacional de Controle de Tráfego. Confira os locais do trecho em que serão aplicados: