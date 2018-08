PM apreende adolescente por roubo e localiza sementes de maconha

Na noite de ontem (9), a Polícia Militar esteve na rua Vereador Sebastião Xeleco, bairro Max Neuman e registrou uma ocorrência de roubo.

A vitima disse que estava na rua Creusa Luiza de Oliveira falando ao celular. Em certo momento, quatro autores que estavam em motocicletas e dois em um carro se aproximaram.

Eles agrediram a vítima e roubaram seu Iphone. A PM recebeu as características dos autores e deu início aos rastreamentos. Um adolescente de 16 anos foi localizado e reconhecido pela vítima com um dos envolvidos.

Na casa do menor, a PM encontrou uma bucha de maconha e um frasco de vidro com sementes de maconha.

O pai do adolescente assumiu a propriedade de tais materiais. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito a A.R.O.M. (41 anos) por envolvimento com o tráfico de drogas. O menor também foi detido.

Rastreamentos seguem no intuito de localizar os demais autores do fato.