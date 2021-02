PM localiza corpo na região do Mourão Rachado

Na manhã desta sexta-feira (19), a Polícia Militar realizou uma diligência na região do Mourão Rachado, zona rural, onde foi localizado um corpo. A vítima do sexo masculino, apresentava queimaduras e aparente perfuração de arma de fogo no pescoço, além de lesões na parte de trás da cabeça.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada realizou os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo para o IML. A vítima, ainda não identificada, aparenta ter de 20 a 30 anos de idade, possui pele clara, cabelos escuros e curtos, com barba curta e bigode; possui aparelho ortodôntico; não possui tatuagens; estava trajando calça jeans azul, camiseta branca com estampa de folhas, escrito na parte da frente na vertical “NATUREZA”; tênis da marca Mizuno numeração 39, nas cores vinho e alaranjado. Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar a vítima e realizar a prisão do(s) autor(es) do fato.

Qualquer informação sobre pessoa desaparecida com as características mencionadas, ligar no 190 ou no Disque-denúncia 181. Toda e qualquer informação é importante neste momento.