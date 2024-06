A Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência de roubo tentado na rua Selda Castro Alves, no bairro Fertiza. A vítima (58 anos) relatou que o autor tentou entrar em sua residência arrombando a cerca elétrica. Além disso, o suspeito também quebrou uma câmera de monitoramento da residência.

Neste momento um vizinho apareceu e o autor fugiu do local. As equipes policiais realizaram diligências com o intuito de localizar e prender o suspeito, porém sem êxito até o momento.