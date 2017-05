PMA divulga vencedoras para obras de trânsito e amparo social

Em continuidade aos empreendimentos em Araxá, a Prefeitura Municipal divulga as empresas vencedoras, em modalidade de concorrência, de licitações para obras na Avenida Hitalo Ros e das unidades Casa Abrigo e Casa Lar, que serão construída entre o Cemitério São João Batista e a área Residencial 2 da CBMM. Os processos de contratação seguem em fase de recurso pelo prazo de cinco dias.

A vencedora da licitação para a duplicação da Avenida Hitalo Ros e implantação da rua Tenente-Coronel Hermenegildo Magalhães concorreu com mais sete empresas. A vencedora é de Belo Horizonte que apresentou proposta de R$ 8,2 milhões. O valor estimado era de R$ 10.555.302,57. Para a construção dos prédios da Casa Abrigo e Casa Lar, tal como refeitório e espaço de saúde, foram 15 concorrentes e venceu a proposta de R$ 2.509.209,57 de uma empresa do município de Bambuí. O valor estimado era de R$ 3.308.187,93.

Conforme o prefeito Aracely de Paula, “a gestão pública, tanto no setor de obras, como nas outras áreas, obrigatoriamente, deve avaliar e comprovar se a vencedora de uma licitação atende todas as exigências do edital. Antes que tenhamos uma vencedora é feito um levantamento completo da proposta, da autenticidade das informações e da história da empresa. O que nos interessa é termos firmas boas trabalhando em Araxá com os nossos recursos, os que estamos angariando nos governos federal e do estado e nas empresas que confiam no nosso trabalho e, principalmente, o que sai do bolso da população de Araxá, que é quem aposta conosco no crescimento e desenvolvimento da cidade. Não temos apenas a obrigação de fiscalizar essas obras, mas criamos um sistema próprio e cada obra da Prefeitura é acompanhada e fiscalizada por uma equipe técnica. Com o novo sistema de fiscalização dificilmente a prefeitura será lesada nos aspectos de qualidade, compromisso e legalidade”.

Outra licitação prestes a ser concluída é da Escola Municipal Alice Moura, situada no bairro Vila Silvéria. O processo está aguardando prazo de interposição de recurso e contrarrazões na fase de habilitação. O montante estimado é de R$ 5.350.803,30.

Aracely reafirma que a administração pública não pode direcionar, em hipótese alguma, qualquer licitação e afirma “ esta é uma deliberação que abrange todos os níveis da licitação pelo qual passa o ente público quando contrata uma obra, mas uma exigência que podemos fazer e estamos fazendo é que a mão de obra seja contratada em Araxá e os materiais que o comércio local tiver condições de fornecer sejam adquiridos aqui. Este esforço conjunto vem somar para o desenvolvimento contínuo de Araxá”, conclui o prefeito.