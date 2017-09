Polícia Militar realiza diversas ações na Semana Nacional de Trânsito

A Polícia Militar em ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Araxá e o SEST/SENAT estão realizando desde o dia 18, diversas atividades voltadas para a Semana Nacional de Trânsito.

Na abertura da semana, foi apresentada a peça teatral, com o Grupo Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal no Teatro Municipal de Araxá e no decorrer da semana, os militares ministraram diversas palestras nas escolas para conscientização sobre a importância do uso das faixas para pedestres como meio de segurança além de outros comportamentos que dão maior segurança e que são de responsabilidade dos pedestres, dos motosristas e passageiros.

Os policiais estão realizando blitzes educativas nas principais avenidas da cidade com a finalidade de educar os motoristas sobre condutas positivas no trânsito, onde são distribuídas cartilhas e panfletos com dicas de segurança no trânsito.

No sábado (23), será o encerramento da Semana Nacional do Trânsito com o Passeio Ciclístico. Confira o convite do Passeio Ciclístico aqui.