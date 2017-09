A Prefeitura Municipal de Araxá e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá- IPDSA , convidam para o passeio ciclístico em comemoração ao Dia da Árvore e a Semana Nacional de Trânsito.

O passeio será no próximo sábado (23), às 8h. Os ciclistas vão sair do Estádio Fausto Alvim com destino ao Barreiro.

Serão doadas mudas para aqueles que completarem o percurso. Participe!