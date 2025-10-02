Política Pública de Saúde Mental de Araxá está entre os 5 melhores do Brasil

A política pública de saúde mental implantada pela Prefeitura de Araxá foi reconhecida como uma das melhores do Brasil. O Município foi um dos cinco selecionados em todo o país para receber o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental, concedido anualmente pela Câmara dos Deputados. A entrega oficial será realizada na próxima quarta-feira (8), em Brasília, durante a programação do Dia Mundial da Saúde Mental.

O reconhecimento destaca o trabalho integrado da rede municipal de saúde mental, com ações desenvolvidas pelo CAPS-AD José Danilo Borges e outros serviços da atenção psicossocial. Entre as práticas premiadas estão os círculos restaurativos com servidores da saúde, oficinas terapêuticas, projetos de reinserção social e o fortalecimento do trabalho em rede, envolvendo a atenção básica, assistência social e sociedade civil.

Para o prefeito Robson Magela, o prêmio é resultado do esforço coletivo da equipe de saúde mental do Município.

“Esse reconhecimento é fruto do trabalho diário dos profissionais da nossa rede de atenção psicossocial, especialmente do CAPS-AD. Eles fazem a diferença com dedicação, sensibilidade e compromisso com um atendimento humanizado. Araxá mostra que é possível promover saúde mental com respeito, inclusão e dignidade”, explica.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental de Araxá, Alessandra Silva, o prêmio representa a consolidação de um trabalho contínuo, feito com responsabilidade e compromisso com a população.

“Essa conquista é fruto de uma política pública que vem sendo fortalecida ano após ano, com foco em práticas efetivas de cuidado em saúde mental. O reconhecimento do Ministério da Saúde valida não só o trabalho dos profissionais, mas também a forma como o Município tem priorizado a inclusão, a liberdade e o protagonismo dos usuários na construção do próprio cuidado”, destaca.

Homenagem

O nome do CAPS-AD homenageia José Danilo Borges, servidor que atuou na criação e no desenvolvimento do serviço em Araxá, representando a valorização dos profissionais da área. A conquista reforça o avanço das políticas públicas de saúde mental no município, alinhadas aos princípios defendidos por Nise da Silveira, referência nacional no cuidado humanizado e em liberdade.