Ponte sobre o Córrego Pirapitinga é interditada após danos causados pela chuva





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, interditou a primeira ponte sobre o Córrego Pirapitinga, na estrada sentido CBMM/Argenita, após danos estruturais provocados pela forte chuva registrada na madrugada de quarta-feira (11).

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Osmar Gonçalves, dois engenheiros civis estiveram no local ainda na quarta (11) para avaliar a situação e emitir um parecer técnico. “Ainda não há previsão para a liberação da via, devido às constantes chuvas que acabam dificultando o início do trabalho. Mas, já estamos providenciando um desvio lateral provisório para garantir o tráfego. Até o momento, a orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas, como o Mourão Rachado ou a Estrada da Balança”, explica o secretário.

De acordo com ele, assim que o volume de chuvas diminuir, previsto para a partir do dia 18, deverá ser iniciada a obra de reparação da estrutura, com prazo estimado de pelo menos 30 dias. “A região concentra grande número de produtores rurais que utilizam a via para escoamento da produção, o que reforça a urgência da intervenção”, reforça.