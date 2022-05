População dos bairros do Setor Leste recebe a 3ª Edição do programa Prefeitura no Bairro neste sábado

Os moradores do Setor Leste de Araxá vão receber a 3ª edição do programa Prefeitura no Bairro, neste sábado (28). O evento acontece na Praça Célia Montandon (Praça das Mangueiras) durante toda a manhã. O local, que possui estrutura para realização de atividades físicas e fechamento do entorno para oferecer mais conforto e segurança, conta com mais de 40 serviços gratuitos à população.

Emissão da 1ª via de identidade, vacinação contra a Covid e de rotina, acesso a programas sociais, orientação para a abertura de empresas, atividades esportivas e muitos outros projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Araxá. As ações disponibilizadas levam os projetos da Administração Municipal mais próximo ao cidadão e torna mais eficiente as estratégias de atendimento da gestão pública.

O programa oferta atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Segurança, Cidadania, Infraestrutura, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, Habitação, Cultura, Esporte, Lazer e Agricultura. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Governo também estarão à disposição para ouvir as demandas dos cidadãos. O programa prevê um evento periódico, uma vez por mês, e contemplará todas as regiões do município.

Campanha do Agasalho

O evento também conta com a Campanha do Agasalho “Agasalhômetro”, que consiste na contribuição da população para a doação de agasalhos e cobertores. O objetivo é arrecadar itens do vestuário de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social nos períodos de clima frio.



3ª Edição Prefeitura no Bairro

Dia: 28 de maio (sábado)

Local: Praça Célia Montandon (Praça das Mangueiras).

Horário: 8h às 12h



Principais serviços que serão oferecidos à população:



GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE GOVERNO

• Atendimento



SAÚDE

• Vacinação contra a Covid-19 – AstraZeneca e CoronaVac;

• Vacinação de rotina – Influenza, Triviral, Febre Amarela, Hepatite B, Tétano, HPV (meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos) , Meningocócica ACWY (meninas e meninos a partir de 11 anos);

• Orientação Nutricional;

• Atualização do Cartão do SUS;

• Orientações sobre Saúde da Mulher;

• Aferição de pressão arterial;

• Orientação Postural.



SOCIAL

• Informações e Cadastro de Programa Mãos à Obra;

• Cadastro do Programa Planta Popular (Habitacional);

• Atualização do Cadastro Único;

• Cadastro do Programa Renda Básica;

• Orientação do ID Jovem;

• Atendimento e Acolhimento à Mulher;

• Doação de Mudas (Pequeno Jardineiro);

• Cadastro Acessuas e Confecção de Currículos.



PROCON

• Atendimento ao público para reclamações relativas ao consumo, finanças, telefonia e outras.



SINE

• Atendimento sobre vagas de emprego e cadastro de trabalhadores.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

• Sala do Empreendedor: como abrir sua própria empresa;

• Orientação sobre o Projeto Araxá Empreendedora;

• Inscrições para cursos de qualificação e capacitação.



TURISMO

• Apresentação do Plano Municipal do Turismo;

• Amostra dos Pontos Turísticos da cidade;

• Amostra de Produtos.



IPDSA – MEIO AMBIENTE

• Recolhimento de eletroeletrônicos (pilhas, baterias, celulares, etc);

• Requerimento de poda de árvores em calçada;

• Coleta de material reciclável.



EDUCAÇÃO

• Orientação para educação dos filhos;

• Busca ativa de crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola;

• Busca Ativa de Jovens e Adultos que não completaram o ensino fundamental;

• Biblioteca Móvel e Contação de Histórias.



OBRAS

• Apresentação de Projetos das Obras da Prefeitura;

• Requerimento de Tapa-Buracos;

• Requerimento de Limpeza Urbana;

• Requerimento de Iluminação Pública.



AGRICULTURA E PECUÁRIA

• Cadastro de Produtores;

• Como obter o SIM (Selo de Inspeção Municipal);

• Inscrições de Programas.



ESPORTE

• Recreação;

• Ginástica para Terceira Idade;

• Dança (Zumba);

• Projeto Viva a Vida;

• Aula Funcional.



FAZENDA

• Recálculo de parcelas atrasadas de IPTU e Dívida Ativa;

• Emissão de guias de IPTU;

• Isenção de IPTU para aposentados e pensionistas;

• Orientações tributárias;

• Orientações e preenchimentos de requerimentos de isenções e outros.



SEGURANÇA PÚBLICA

• Emissão de 1ª via de Identidade;

• Emissão de Cartão de Estacionamento para Idoso;

• Emissão de Estacionamento para Deficiente.



CULTURA

• Cadastro de Artistas;

• Apresentação Musical;

• Oficinas Culturais.



IPREMA

• Orientação Previdenciária (Regime Geral e Iprema).



VIGILÂNCIA EM SAÚDE

• Atendimentos Cerest;

• Exames CTA;

• Orientação Dengue e Animal Peçonhentos.