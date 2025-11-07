Praça Mangueira ganha novas árvores com a chegada do período chuvoso

Com a chegada das primeiras chuvas, a Praça Mangueira começa a ganhar novas cores e vida. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (IPDSA), iniciou o replantio de 27 árvores nativas, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos e a Casa do Pequeno Jardineiro.

O período chuvoso é o momento ideal para o plantio, já que favorece o crescimento das mudas e o fortalecimento das raízes. A ação faz parte do trabalho de recomposição e revitalização da arborização do local, que no início do ano precisou passar por intervenções após a queda de uma árvore de grande porte.

Antes do replantio, as equipes do IPDSA e da Secretaria de Meio Ambiente realizaram um estudo técnico detalhado para avaliar as condições das árvores existentes. As que apresentavam risco de queda foram removidas de forma segura, priorizando a integridade dos frequentadores e dos moradores do entorno.

De acordo com Roberta Neves, assessora da Secretaria de Meio Ambiente, as espécies escolhidas para o replantio são nativas do Cerrado, como o Jacarandá-mimoso e o Flamboyant; árvores conhecidas pela floração exuberante, capacidade de oferecer sombra e conforto térmico, além de contribuírem para a biodiversidade urbana.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Martins, ações como essa fortalecem o compromisso da gestão com o equilíbrio entre segurança e sustentabilidade. “A arborização urbana traz inúmeros benefícios ambientais e sociais, como a melhoria da qualidade do ar, o sombreamento e a valorização dos espaços públicos.”