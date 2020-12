Prazo para cadastro escolar de 2021 termina nesta quarta

Últimos dias para fazer o cadastramento escolar para ingresso na rede estadual de ensino em 2021. Para garantir a vaga, é necessário que alunos (maiores de 18 anos) e ou pais/responsáveis façam inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) pelo endereço cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. O prazo, que já foi prorrogado, termina nesta quarta-feira (16/12).

A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) disponibiliza um passo a passo para tirar dúvidas na página principal do site de realização do cadastro.

Participação municipal

A partir deste ano, 750 municípios participam de iniciativa de cadastro escolar único (Sucem), com posterior encaminhamento de candidatos ao ensino fundamental e ensino médio às vagas. Assim, quando o candidato acessar o sistema para realizar a inscrição, a escola indicada para a realização da matrícula será a mais próxima da residência do aluno, que poderá ser da rede municipal ou estadual.

Nos municípios em que não houve a adesão ao sistema, aparecerá apenas a opção de escolas estaduais. Na página do SUCEM é possível acessar a lista completa com o nome dos municípios que não aderiram à iniciativa.

Quem deve se inscrever

Devem ser inscritos alunos com 6 anos de idade completos ou a completar até 31/3/2021, que irão ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Além disso, os estudantes que irão ingressar nos demais anos de escolaridade do ensino fundamental ou médio, vindos de outras redes que não as redes municipais ou estadual de ensino de Minas Gerais.

Os alunos que já estão matriculados em 2020 em escolas da rede pública de ensino em Minas Gerais, cuja escola não ofertar em 2021 o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente a ser cursado, também devem fazer o cadastro escolar.

Também podem se inscrever interessados em retornar aos estudos nos ensinos fundamental ou médio regular ou na modalidade da Educação Jovens e Adultos (EJA), além daqueles que estão matriculados em 2020 na rede estadual de ensino e que, por algum motivo, não realizaram a renovação da matrícula.

EMTI e EJA Novos Rumos

Interessados em uma vaga no Ensino Médio de Tempo Integral (EMTI), no EMTI Profissional e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem verificar se o município de residência conta com as modalidades de ensino.

Importante destacar que o EMTI teve o número de vagas ampliado para 2021. Mais 119 escolas terão a modalidade, localizadas em 71 municípios, totalizando 393 unidades em todas as regiões do estado. Desse total, 63 oferecem a modalidade de EMTI Profissional. Serão quase 44 mil vagas oferecidas para 2021 no EMTI e EMTI Profissional.

A EJA, que foi aprimorada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e recebeu o nome de ‘EJA Novos Rumos’, buscará apresentar mais possibilidades para os estudantes maiores de 18 anos e que ainda não finalizaram o ensino médio. A expectativa é oferecer mais de 25 mil novas vagas. Serão iniciadas turmas em 300 novas escolas, além das mil que já contam com a modalidade de ensino atualmente. Também serão contemplados 100 novos municípios.

Estudante sem acesso à internet

Interessados sem acesso à Internet devem ir às escolas estaduais e municipais para fazer uso do computador e realizar a inscrição.

As unidades adotam medidas de prevenção à covid-19 conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Estado de Educação (SEE). Os pontos de apoio funcionarão das 9h às 16h, até o dia 16/12, data em que se encerra o período de cadastro escolar.