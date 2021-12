Prazo para desconto à vista do IPTU 2021 vai até 23 de dezembro

O prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com desconto de 8% à vista vai até o dia 23 de dezembro. O prazo inicial do pagamento com desconto era até junho, porém, o prefeito Robson Magela determinou a prorrogação visando dar um alívio para o bolso do contribuinte em ano de pandemia.

Os cerca de 47 mil carnês foram despachados via Correios ainda no primeiro semestre e os contribuintes também têm a opção de baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá, através do link “Imobiliário” na página inicial. Para isso, deve informar o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF. ( http://201.62.57.11:9090/esiatAraxa/IPTU_Index.aspx?Origem=Menu )

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, a previsão de arrecadação este ano é de cerca de R$ 25 milhões, sendo que até agora 65% da população já pagou o imposto.

O contribuinte inadimplente fica impossibilitado de emitir certidão negativa de débitos, alvará de funcionamento, realizar transação do imóvel (como venda ou posse de herança), entre outros.