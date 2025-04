Preço de ovos de Páscoa varia até 67% em Araxá, aponta Procon

Uma pesquisa realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá constatou que o preço de uma mesma marca e tamanho de ovo de Páscoa chega a variar até 67% nos estabelecimentos da cidade. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 15 de abril e analisou 68 itens em seis pontos comerciais.

A maior diferença de preço foi encontrada no ovo de Páscoa Lacta Hot Wheels de 166g: em um local ele era vendido por R$ 59,90, enquanto em outro, o mesmo produto custava R$ 99,99.

Segundo o secretário executivo do Procon Araxá, Ezequiel Borges, o objetivo da pesquisa é oferecer uma referência de preços e auxiliar o consumidor na tomada de decisão. “Os valores são referentes ao período da pesquisa e podem sofrer alterações. É importante destacar que até lojas da mesma rede podem praticar preços diferentes”, explica.

O Procon orienta que, além de comparar preços, os consumidores verifiquem também a validade dos produtos, o estado das embalagens e fiquem atentos às promoções. Quando o ovo contiver brinquedos, é essencial conferir a presença do selo do INMETRO, que atesta a segurança do item.

A pesquisa faz parte das ações da Prefeitura de Araxá voltadas ao bem-estar do consumidor e à promoção de práticas de consumo mais conscientes durante períodos sazonais de alta procura, como a Páscoa.