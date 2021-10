Prefeito acompanha montagem de kits de merenda escolar

Garantir a segurança alimentar dos estudantes da rede municipal de ensino, mesmo durante o período em que estão estudando de forma remota. É com essa premissa que a Prefeitura de Araxá segue com a distribuição do Kit Merenda Escolar, mesmo com o retorno das aulas no modelo híbrido (presencial e remoto).

E nesta quinta-feira (14), o prefeito Robson Magela fez questão de acompanhar a montagem desses kits que, além de alimentos não-perecíveis, também contém frutas e verduras da agricultura familiar.

