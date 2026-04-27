Fim de semana esportivo reúne mais de 750 pessoas e movimenta o calendário de Araxá

Entre competições, atividades comunitárias e ações de inclusão, o esporte tomou conta de Araxá neste fim de semana. Mais de 750 pessoas participaram de eventos que movimentaram a cidade e integraram o calendário esportivo municipal, com apoio da Secretaria de Esportes.

No sábado (25), mais de 200 atletas de diversas cidades participaram da etapa da XVI Copa MG Natação, realizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira. Considerada o maior evento de natação para atletas não federados de Minas Gerais, a competição reúne mais de mil participantes por fase, distribuídos em seis regionais pelo estado. Em Araxá, a etapa também integrou o Meeting Masters Regional Triângulo, ampliando a participação de atletas de diferentes faixas etárias.

Ainda no sábado, o CRAS Bom Jesus sediou a Manhã Esportiva, que reuniu cerca de 250 pessoas em uma programação voltada para toda a família. A ação contou com atividades de futsal, futebol de campo, peteca, queimada e zumba, além de atividades recreativas para as crianças. O evento também ofereceu lanche aos participantes e foi promovido pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a secretaria de Esportes.

Encerrando a programação, no domingo (26), a cidade recebeu a 2ª edição da Autismo Run, realizada no Barreiro. O evento reuniu mais de 300 pessoas e uniu esporte e conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa foi organizada pela Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá (A&+) em parceria com a RN Sports, com apoio financeiro da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

De acordo com o secretário de Esportes, Rodrigo Siqueira, o município tem ampliado o acesso ao esporte por meio de um calendário diversificado, com atividades voltadas a diferentes públicos e modalidades.

“Estamos investindo em diferentes modalidades e ações ao longo do ano para que o esporte chegue a cada vez mais pessoas. O nosso objetivo é promover saúde, inclusão e qualidade de vida, além de fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social”, diz.