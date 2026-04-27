Governo de Minas sinaliza caminho livre para implantação do hospital municipal em Araxá

A Prefeitura de Araxá voltou a tratar com o Governo de Minas Gerais sobre a construção do Hospital Municipal, reforçando a necessidade de agilidade na análise e andamento do projeto, que já vem sendo discutido e estruturado pelo município. A pauta foi abordada durante encontro entre o prefeito Robson Magela e o governador do Estado, Mateus Simões, neste domingo (26).

Durante a reunião, o prefeito destacou que Araxá já conta com um projeto estruturado para a implantação do hospital, desenvolvido em parceria com a CBMM e a Codemge/Codemig, por meio de termo de cooperação técnica. A proposta prevê execução por etapas, com credenciamento gradual junto aos governos estadual e federal.

Ele também ressaltou que o município já dispõe de área e de recursos da CBMM para viabilizar o projeto e defendeu celeridade na análise por parte do Estado. “O que nós queremos é agilidade. Na hora que todo esse estudo da saúde estiver concluído, esperamos que o Estado tenha um olhar positivo, porque Araxá precisa desse hospital”, afirmou.

A estrutura atual da rede de atendimento também entrou em pauta, especialmente em relação à Santa Casa de Misericórdia de Araxá e o Hospital Casa do Caminho. Foram apontadas limitações na capacidade de atendimento, na oferta de serviços e dificuldades operacionais que impactam o funcionamento das unidades.

O governador Mateus Simões afirmou que o Estado não irá interferir na decisão do município quanto à implantação do hospital, destacando que a condução do projeto é de responsabilidade da Prefeitura. “O município pode conduzir o projeto da forma que entender. O Estado não vai impedir”, disse.

O governador também avaliou que a implantação de um novo hospital pode contribuir para reorganizar a rede, ampliando a oferta de serviços e atendendo demandas que hoje não são plenamente supridas, diante de limitações estruturais e operacionais já existentes.

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Durante a passagem por Araxá, o Governo de Minas Gerais promoveu no sábado (25) e no domingo (26) a “Praça de Serviços Governo Presente”, ação itinerante que reúne atendimentos públicos e despachos administrativos em diferentes regiões do estado. O município esteve entre as cidades contempladas pela iniciativa.

Na ocasião, Mateus Simões anunciou intervenções para Araxá, como a implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, no bairro Santo Antônio.

Também foi assinada a autorização para publicação de edital de licitação voltado a melhorias na Vila do Artesanato, no Complexo do Barreiro, incluindo a construção de uma nova praça de alimentação e ampliação da cobertura do espaço. Ainda foi mencionada a abertura do estacionamento construído no local, já disponível para uso da população.