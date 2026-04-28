Prefeitura de Araxá abre processo seletivo público com 51 vagas para Agentes Comunitários de Saúde

A Prefeitura de Araxá publicou o edital do Processo Seletivo Público nº 01/2026, destinado à contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para atuação nas Estratégias Saúde da Família (ESF’s). O certame será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e prevê o preenchimento de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Ao todo, são ofertadas 51 vagas, com 2 vagas reservadas para pessoas com deficiência e 9 para candidatos negros, conforme a legislação vigente. O vencimento é de R$ 3.242,00.

Para participar, o candidato deve possuir ensino médio completo e residir na área da comunidade em que irá atuar desde a data de publicação do edital. Além disso, é necessário ter concluído, com aproveitamento, o Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde, com carga horária mínima de 40 horas, disponível gratuitamente no site: (tinyurl.com/5n8em853).

O processo seletivo será composto por etapas eliminatórias e classificatórias, incluindo prova objetiva, análise de títulos, avaliação social e outros procedimentos específicos, conforme previsto no edital. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBGP, entre os dias 6 de julho e 4 de agosto de 2026, com taxa no valor de R$ 80.

O cargo de Agente Comunitário de Saúde exige atuação direta junto à população, com atividades como visitas domiciliares, acompanhamento de famílias, promoção da saúde e prevenção de doenças, além do trabalho integrado com as equipes da Atenção Básica e rede de atenção à saúde.

Entre as atribuições, também estão o cadastramento de informações das famílias, identificação de situações de risco, orientação à comunidade e participação em ações de vigilância em saúde, contribuindo para o planejamento e execução das políticas públicas no território.

O edital completo, com todas as regras, requisitos e cronograma detalhado, está disponível no site do IBGP por meio do link: (tinyurl.com/639y8vfm).