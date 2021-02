Prefeito assina acordo de cooperação mútua com Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária

O prefeito de Araxá, Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves receberam os comandantes do 2º Pelotão da Polícia Militar Rodoviária, tenente Carlos Antônio Lourenço, e da 2ª Companhia Operacional do 8° Batalhão de Bombeiros Militar, capitão Thiago Augusto Pereira, para assinatura de convênios de cooperação mútua entre o município e as duas corporações. O ato também contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos.

O valor do convênio com a Polícia Militar Rodoviária é de R$ 252 mil, sendo R$ 210 mil por parte do município e R$ 42 mil a contrapartida da Polícia Militar, com vigência até 31 de dezembro de 2024. Conforme o tenente Lourenço, a parceria permitirá maior investimento, tanto logístico quanto em campanhas educativas no município, visando o aperfeiçoamento do policiamento ostensivo de trânsito rodoviário.

Já o convênio firmado com o Corpo e Bombeiros, além de subsidiar campanhas educativas, também prevê a execução de serviços técnicos como prevenção e combate a incêndios; buscas e salvamentos; resgates e execução de atividades de Defesa Civil; atividades como cursos e treinamentos para funcionários da prefeitura; atuação no Aeroporto Romeu Zema.

O valor global estimado a ser repassado pelo Município é de R$ 308 mil, dos quais R$ 152,8 mil são referentes ao saldo do convênio firmado pela gestão anterior e que ainda não havia sido repassado à corporação.

O prefeito Robson Magela destaca que o acordo de cooperação mútua é uma forma de reconhecimento ao trabalho que vem sendo prestado pelas Forças de Segurança na cidade. “Graças a esse trabalho, Araxá está na 12ª posição entre os municípios mais seguros do Brasil, conforme o Ipea divulgou no ano passado. Esse acordo vai subsidiar os importantes projetos que já vem sendo desenvolvidos, tanto pela Polícia Militar Rodoviária, quanto pelo Corpo de Bombeiros”, destaca o prefeito.