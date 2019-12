Prefeito assina escritura pública de aquisição da área que será doada para McCain

A Prefeitura deu um importante passo para viabilizar a instalação da empresa canadense McCain no município. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o prefeito Aracely assinou a escritura pública de aquisição da área que será doada para a multinacional começar a operar em Araxá.

A solenidade foi acompanhada da secretária de Governo, Lucimary Ávila; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior; e demais gestores que compõe a equipe da administração municipal, vereadores, empresários, imprensa e representantes de associações e entidades de classe, na sala de reuniões da sede do Poder Executivo Presidente JK. “Uma vitória do povo de Araxá. Estamos bastante satisfeitos com o avanço de mais uma etapa. Diversificamos nossa planta industrial, haverá geração de emprego e renda para o município”, afirmou o prefeito. Aracely fez questão de apresentar nesta reunião, com transparência, todo o processo que culminou na aquisição da área escolhida pela empresa, incluindo valor e diferenciais do espaço.

A área onde a fábrica será instalada fica na região do Marmelo, próximo ao KM 706, na BR-262. O próximo passo será o envio de um Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para a autorização da doação do terreno. A McCain prevê iniciar as operações da fábrica, com potencial para ser a maior do Brasil, a partir de 2020.