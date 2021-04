Prefeito assina sete ordens de serviço e cobra contratação de mão de obra de Araxá

O prefeito de Araxá Robson Magela assinou sete ordens de serviço para conclusão da duplicação da avenida Hítalo Ros e recapeamento de ruas e avenidas em diversos bairros da cidade. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 35 milhões de recursos do Governo Federal para implantação dos projetos.

Durante a assinatura realizada nesta quinta-feira (29), o prefeito cobrou dos representantes das empresas licitadas a contratação de mão de obra local e melhor qualidade no serviço prestado.

“Neste momento de crise que vivemos, não podemos aceitar o que já vimos por diversas oportunidades acontecer em nossa cidade. Empresas realizarem obras públicas com trabalhadores de outros municípios e não valorizarem profissionais locais. Portanto, cobramos a contratação de mão de obra de Araxá e a qualidade do serviço realizado. É nossa responsabilidade gerar empregos e evitar desperdício de recursos públicos”, enfatiza Robson.

De acordo com ele, a primeira etapa da duplicação da avenida Hitalo Ros é um exemplo para não ser repetido. “É um absurdo uma obra de pavimentação asfáltica está em situação precária depois de alguns meses de inauguração. Quantas vezes a população assistiu obras sendo refeitas após pouco tempo de uso? Para evitar isso, vamos licitar uma empresa especializada, com estrutura, para fiscalizar de forma correta essas obras públicas”, afirma o prefeito.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, é preciso valorizar o dinheiro público. “Vamos prestigiar a população araxaense com a geração de empregos e movimentar a economia local. Com essas obras públicas teremos mão de obra local e, pela primeira vez na história da cidade, teremos uma empresa especializada para fiscalizar as obras e serviços”, reitera.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, responsável pela elaboração dos projetos, diz que as intervenções vão gerar melhorias na infraestrutura urbana do município e beneficiar o desenvolvimento econômico. “Geração de emprego e renda, fomento à economia local por meio de fornecedores e revitalização em diversos setores da cidade da parte de mobilidade urbana são alguns dos benefícios que teremos na execução desses projetos”, destaca o secretário.