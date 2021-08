Prefeito autoriza revitalização de área verde no Bairro São Francisco após demanda de morador

Após receber demanda de um morador do bairro São Francisco, o prefeito Robson Magela determinou a limpeza imediata e autorizou a formatação de um projeto de revitalização da matinha do bairro que acabou se tornando uma dor de cabeça para moradores do entorno. As medidas foram definidas após visita do prefeito e equipe de gestão ao local nesta quinta-feira (5).

No local, o que era para ser uma Área de Preservação Permanente (APP) em uma mina que deságua no Córrego Santa Rita, acabou se tornando ponto de descarte irregular de lixo, entulho e animais mortos. A falta de iluminação e o mato alto na estreita trilha que atravessa de um lado ao outro da margem do curso d’água também é motivo de insegurança, principalmente para as mulheres que passam por ali no período da noite.

“Moro no bairro há uns 25 anos e a situação sempre foi a mesma. Muita sujeira e insegurança”, relata o aposentado Antônio Batista de Moura, que convidou o prefeito para a visita durante uma entrevista com o prefeito em um programa de rádio local.

Robson explica que a limpeza será apenas um paliativo para resolver o problema a curto prazo. “Aqui demanda um projeto mais amplo, com calçamento, replantio de árvores nativas e frutíferas, construção de uma passarela para os pedestres, iluminação e o principal que é envolver os moradores para preservar e utilizar o local como um espaço de lazer”, adianta. De acordo com ele, esse projeto será desenvolvido pela equipe de gestão e implantado com a dotação orçamentária do próximo ano.

Além do prefeito Robson, também estiveram presentes o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Cacá), e o chefe do Departamento de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinícius Santos Martins.

“Fiquei muito feliz com o envolvimento do senhor Antônio em querer contribuir com a nossa gestão. Precisamos de mais atitudes cidadãs como esta. A comunidade traz as suas demandas e a gente busca uma forma de atendê-las”, ressalta o prefeito.