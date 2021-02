Prefeito inclui representantes de hotéis, bares e eventos no Comitê de Enfrentamento à Covid

O prefeito Robson Magela acatou pedido de representantes do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Araxá (Sindhorb) e incluiu dois representantes da categoria no Comitê de Enfrentamento à Covid em Araxá. São eles, Luciano Rios, representando o setor de eventos, e Mário Marques, representando o setor de bares, restaurantes e hotéis.

O pedido foi feito durante reunião na tarde desta segunda-feira (8), quando Robson Magela recebeu alguns empresários no auditório da prefeitura. No encontro, o prefeito se mostrou preocupado com a situação da doença na cidade. “Precisamos diminuir o número de internados, para evitar um colapso no sistema de saúde. A vacina chegou, mas a Covid-19 não acabou”, alertou Robson.

Para Luciano Rios, participar do comitê significa levar a realidade dos bares, restaurantes, hotéis e similares para as discussões. “Somos uma classe que representa hoje mais de 2.500 famílias em Araxá. Queremos unir forças para contribuir com as tomadas de decisões, ajudar na fiscalização e também estarmos mais próximos do comitê para informar a nossa classe sobre as medidas tomadas”, afirmou.