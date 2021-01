Prefeito inicia atendimento à comunidade

Depois de uma semana de agenda intensa com o secretariado para definir as primeiras prioridades do novo governo, o prefeito Robson Magela iniciou o atendimento à comunidade de Araxá para ouvir demandas referentes ao serviço público.

“A retirada do tapete vermelho da escadaria da prefeitura foi justamente para isso, mostrar para a população que nosso governo é aberto, é para o povo. Hoje iniciamos o atendimento no Gabinete, que acontecerá com frequência”, destaca Robson.

Vanessa dos Reis Santos e Rosana Zaina estão entre as pessoas recebidas. Elas destacam que a facilidade de acesso é muito importante para que a população possa apresentar seus pedidos diretamente ao prefeito.

Robson reitera que, além do atendimento no Gabinete, outras iniciativas serão implantadas pela Prefeitura de Araxá para receber demandas direta da população. Um exemplo é o Governo Itinerante que vai percorrer os bairros, reunindo todos os setores da Administração Municipal.

O agendamento para atendimento do prefeito Robson Magela é feito pessoalmente na recepção do Gabinete – sede da Prefeitura de Araxá.