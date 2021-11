Prefeito recebe estudantes do Colégio Atena para apresentação de projetos da Feira do Conhecimento

Ética e política foi tema de encontro entre o prefeito Robson Magela e alunos do 7º ano do Colégio Atena, nesta quinta-feira (11). Os jovens Davi, Maria Gabriela, Gabriel, Caio, Nicolas, João Vitor e Ana Júlia apresentaram trabalho autoral sobre ética, que foi um dos vencedores da 19ª Feira do Conhecimento, promovida pela instituição de ensino.

“Ver pessoas tão jovens com essa consciência social me dá esperança de um futuro melhor. E foi com imenso prazer que aceitei o convite para ser um dos espectadores desse projeto desenvolvido pelo colégio”, relata o prefeito Robson.

A vice-diretora, Adriana Paiva, conta que a Feira do Conhecimento é realizada anualmente e reúne trabalhos desenvolvidos pelos alunos. “O trabalho é interdisciplinar, começa a ser desenvolvido no início do ano e culmina em uma apresentação para toda a comunidade externa. Porém, por causa da pandemia, este ano não realizamos o evento com o público. Por isso, decidimos levar esse resultado aos representantes da população, órgãos públicos, rádios e empresas”, explica Adriana.

A apresentação, que aconteceu na sede da Prefeitura de Araxá, também foi acompanhada pela secretária municipal de Educação, Zulma Moreira. “Esse tipo de iniciativa me enche o coração. Eles trouxeram temas relevantes, se aprofundaram na explanação e mostraram conceitos que a gente, que trabalha no Poder Público, lida diariamente”, destaca a secretária.