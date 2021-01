Prefeito recebe moradores que tiveram fornecimento de energia interrompido

O prefeito Robson Magela recebeu moradores dos bairros Ana Pinto de Almeida e Bom Jesus no Centro Administrativo, na tarde desta sexta-feira (15). O motivo foi corte de energia elétrica em áreas de ocupação irregular onde eles residem.

Na ocasião, o prefeito esclareceu que o corte de energia foi de iniciativa da concessionária responsável pelo fornecimento. “É importante frisar que não houve nenhum pedido da prefeitura para o corte da energia”, reiterou Robson.

O prefeito também encaminhou um caminhão-pipa por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para que os moradores tenham água de forma emergencial para uso doméstico. “Essa é uma medida provisória para resolver a situação de agora”, garantiu Robson.

Uma comissão entre os moradores foi formada, a pedido do prefeito, para que acompanhe a situação junto à Secretaria Municipal de Ação Social.

Ele reforçou aos moradores que assim que assumiu o Executivo convocou a Procuradoria-Geral, o IPDSA e a Secretaria Municipal de Ação Social para resolver a situação das ocupações em áreas irregulares no município. “A primeira reunião já aconteceu. Agora, vamos integrar representantes dessas comunidades nessa comissão para chegarmos a uma solução.”

A dona de casa Heloíza de Souza Valle, do bairro Ana Pinto de Almeida, disse que ficou satisfeita com a recepção na prefeitura e que volta a ter esperança de ter alguém no Poder Público que olha para a situação dos moradores. “O prefeito nos recebeu muito bem, com toda sua equipe. A partir de segunda-feira nós iremos até o “Social” em busca de resolver essa questão”, disse.

“A prefeitura está aberta para o que precisarem. Vamos nos desdobrar para atender a todos vocês”, reforçou o prefeito.