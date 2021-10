Prefeito visita alunos do Projeto Viva a Vida

Três horas de atividades físicas todos os dias da semana. Transporte e alimentação no início e fim dos treinos. Estrutura completa com materiais esportivos e profissionais capacitados para atender 80 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O prefeito Robson Magela visitou, nesta quarta-feira (6), o Projeto Viva a Vida, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ação Social e apoiado pelas Secretarias de Esportes e de Educação.

O projeto é destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que são atendidas pelos Núcleos de Convivência, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).

Os alunos recebem uniformes (camiseta, short, tênis, sunga e maiô) e os materiais esportivos necessários para as atividades. São oferecidas aulas de futebol society, tênis e natação. Eles contam também com uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos para o reforço escolar.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o Viva a Vida é um investimento imprescindível para o futuro dos atendidos. “Tive a oportunidade de ver crianças e adolescentes extremamente felizes, fazendo amizades e praticando atividades físicas. Por meio desse projeto, os beneficiários aprendem valores e ensinamentos que irão levar para toda a vida. É muito importante para nós, enquanto Gestão Municipal, contribuir com esse processo. O nosso objetivo é cuidar das pessoas, e para isso precisamos começar cuidando das crianças e adolescentes, que são o futuro da nossa cidade”, destaca.

A expectativa é que o número de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto seja ampliado no início de 2022. “Inicialmente, o Viva a Vida seria destinado a 200 alunos, mas devido à pandemia tivemos que diminuir esse número. Hoje, temos uma lista de espera extensa e esperamos conseguir atender a todos já no próximo ano. Todos os dias conhecemos histórias de jovens que participam do projeto e que estão sendo transformados por intermédio dele. E é claro que queremos ver essa mudança no maior número de pessoas possíveis”, destaca a coordenadora do Projeto Viva a Vida, Ana Lúcia Silva.