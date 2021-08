Prefeito visita pistas de skate da cidade e anuncia melhorias para a prática da modalidade

Arenas cheias de rachaduras, sem o devido acabamento ou com medidas fora dos padrões. Essa é a situação de algumas pistas de skate de Araxá e que foi constatada pelo prefeito Robson Magela durante giro pela cidade com os membros da Associação dos Skatistas de Araxá (Aska), na quinta-feira (12).

O encontro foi agendado após o prefeito receber os jovens, no início deste mês, no Centro Administrativo, para debater uma pauta com as principais demandas da categoria para que o esporte possa ser desenvolvido e incentivado na cidade.

“Entre as indicações feitas pelos jovens está a reestruturação de alguns desses espaços que, com a falta de manutenção ao longo do tempo, foram desgastando e hoje acabam colocando em risco aqueles que procuram essas pistas para praticar o esporte”, explica o prefeito Robson.

A comitiva também contou com as presenças do secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares (Dedé), e do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios.

Eles visitaram a mini ramp do bairro Boa Vista, onde foram constatadas diversas rachaduras na pista e a falta de acabamento na lateral da rampa. “Nessa pista nós iremos passar uma camada de concreto, fazer o acabamento adequado e instalar bebedouros no local”, explica Dedé.

A arena da avenida Divino Alves Ferreira está fora das medidas adequadas e as Secretarias de Esportes e de Obras Públicas farão um projeto para a construção de uma nova pista. “Esse projeto será desenvolvido no ano que vem, contemplando dotação orçamentária para esta ação”, afirma o prefeito.

A comitiva também foi ao Centro Esportivo Nadyr Barcelos (Buracanã), onde os jovens improvisam as quadras com obstáculos móveis. A proposta para o local é a construção de uma pista própria para o skate, projeto que será viabilizado através de uma parceria da Prefeitura de Araxá com a Aska. O prefeito ainda liberou o acesso dos jovens ao Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) para que possam praticar o esporte.