Prefeitura abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2022 nesta quarta

A Prefeitura de Araxá está com inscrições abertas para o 29º Campeonato Ruralão – Temporada 2022. O tradicional torneio organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural, ficou paralisado por duas temporadas em função da pandemia do coronavírus e irá retornar no 1º semestre de 2022, seguindo todos os protocolos sanitários de biossegurança.

Para inscrever uma equipe na competição, o representante legal deve comparecer para retirar os documentos entre os dias 23 de fevereiro a 14 de março, na sede da Assessoria de Esportes Amador e Rural, localizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira – Av. Imbiara, 620, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas e cinco membros da comissão técnica com idade igual ou superior a 16 anos. No ato da inscrição, o representante legal receberá as fichas nominais dos jogadores e da comissão técnica e deverá devolvê-las preenchidas e assinadas por todos os integrantes até o prazo de encerramento das inscrições.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o planejamento do campeonato já havia começado em 2021, por meio de reuniões com os representantes dos clubes para a criação das diretrizes e definição de regras.

“O Ruralão é um dos mais tradicionais campeonatos de Araxá e região, pois movimenta a cidade e está fazendo muita falta para os amantes do esporte. Agora, com quase toda a população vacinada, conseguimos nos preparar e organizar para que essa retomada seja em grande estilo e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Estamos muito felizes”, destaca.

Para mais informações, o contato da Assessoria de Esportes Amador e Rural pode ser feito pelo telefone: (34) 3691-2031 e/ou e-mail: ( [email protected] ).