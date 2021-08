Prefeitura adquire cortador de grama para manutenção de gramado do Estádio Municipal

O serviço que antes levava até dois dias para ser feito agora pode ser realizado em apenas meio período. A Secretaria Municipal de Esportes apresentou, nesta terça-feira (24), um trator que vai dar mais agilidade na poda do gramado do Estádio Municipal Fausto Alvim e nos campos do futebol amador. O novo equipamento foi adquirido pela Administração Municipal através de licitação.

Até então, o serviço era realizado com o auxílio de um cortador de grama comum, que poda uma faixa aproximada de 70 centímetros de largura. O novo maquinário abrange uma faixa de 1,22 metro de largura e atinge a velocidade de 10km/h, garantindo não só agilidade no trabalho realizado como também o nivelamento do gramado que a cada 15 dias demanda uma nova poda.

“É uma aquisição importante para a Secretaria de Esportes, haja visto que é um equipamento muito necessário para fazer a manutenção dos gramados não só do estádio como também dos campos amadores. Além disso, esse cortador tem maior durabilidade e garante conforto ao operador”, destaca o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé).