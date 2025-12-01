Prefeitura alcança mais de 2 mil pessoas no Dia D de Combate à Dengue

Araxá mobilizou toda a cidade no último sábado (29) para o Dia D de Combate à Dengue, uma grande força-tarefa que levou orientação, limpeza, blitzes educativas e visitas domiciliares a diferentes bairros. Em poucas horas, mais de 2 mil pessoas foram alcançadas diretamente pelas ações, que envolveram agentes de saúde, equipes de vigilância, servidores de várias secretarias e forças de segurança.

Logo cedo, quase 300 casas foram visitadas no mutirão realizado no Jardim das Oliveiras II, onde um caminhão cheio de materiais entulhos e potenciais criadouros de mosquito da dengue foi retirado. Paralelamente, o trabalho rotineiro dos agentes de endemias percorreu outros bairros, com cerca de 800 imóveis vistoriados.

As blitzes educativas também tiveram grande impacto: foram 750 abordagens na Avenida Antônio Carlos e mais de 600 panfletos distribuídos no cruzamento da Senador Montandon com Getúlio Vargas. No Calçadão da Olegário Maciel, aproximadamente 200 pessoas participaram das atividades interativas de conscientização.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, reforça que o resultado expressivo só é possível com a união entre poder público e comunidade. “A Prefeitura está fazendo sua parte, mas o combate à dengue começa dentro de casa. Cada morador pode salvar vidas quando elimina criadouros e permite a entrada dos agentes.”

O Dia D faz parte da estratégia municipal de enfrentamento às arboviroses e novas ações serão realizadas ao longo das próximas semanas para reforçar a prevenção durante o período de maior risco.