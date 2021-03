Prefeitura amplia canais de comunicação para evitar Fake News e informar a população

Para ampliar o acesso da população a informações oficiais sobre o município, a Prefeitura de Araxá conta agora com mais uma ferramenta: um grupo no Telegram aberto à comunidade. O canal visa combater notícias falsas (fake News) que circulam nas redes sociais, manter os participantes informados sobre os acontecimentos na cidade e promover mais transparência nas ações do Poder Executivo.

Para fazer parte do grupo é simples. Basta baixar o aplicativo pelo iOS ou Android, fazer o cadastro e procurar na barra de busca por “@PrefeituraAraxá”. Caso preferir, é possível participar por meio deste link https://t.me/prefeituraaraxa. Uma vez cadastrada, a pessoa terá acesso rápido a todas as informações oficiais do município.

O grupo é fechado e apenas os administradores podem enviar mensagens. Toda informação divulgada por esse canal pode ser usada e replicada em aplicativos de conversas, redes sociais e e-mails.

“Desde o início do meu mandato destaco como é importante essa proximidade com a população. Essa ferramenta reitera essa preocupação que tenho em ter um governo transparente e ao lado das pessoas”, destaca o Prefeito, Robson Magela.

Além do Telegram, a Prefeitura de Araxá possui outros canais de informações, tais como o Site Oficial, Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube.