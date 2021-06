Prefeitura anuncia asfaltamento da rua José Roque de Oliveira

Buracos, poeira e lama no tempo de chuva. Esse cenário na rua José Roque de Oliveira – próximo ao campo do Dínamo, na Vila Silvéria -, está com os dias contados.

Em visita ao local, nesta quarta-feira (2), o prefeito Robson Magela, acompanhado pelo secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, anunciou obra de infraestrutura na rua. “É uma demanda antiga da população local. Esse projeto vai trazer melhorias para os moradores e acabar com o transtorno que esse ponto vem causando há muitos anos, afirma o prefeito.

Conforme o secretário Sebastião Donizete, a obra inclui infraestrutura completa: pavimentação asfáltica de cerca de 250 metros, meio-fio, calçada e sarjeta.

O titular da pasta diz que o próximo passo é finalizar o edital de convocação do processo licitatório para a contratação da empreiteira que realizará a obra. “Creio que em cerca de 90 dias a gente finaliza o processo e mais uns 180 dias para que a empresa vencedora conclua a obra”, adianta o secretário.