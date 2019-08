Prefeitura apoia a realização do Mundial do Queijo do Brasil

O evento promovido em Araxá é considerado fundamental para a divulgação do Queijo Minas Artesanal (QMA) e para a capacitação dos produtores.

Acontece em Araxá a primeira edição do Mundial do Queijo do Brasil. O evento é realizado pelo Guilde Internationale des Fromagers e ONG SerTãoBras, contando com o apoio da Administração Municipal através das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas. Na abertura da Feira, a presença de diversas autoridades, como deputados que representam a bancada do agronegócio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prefeitos, vereadores, secretários, representantes de instituições e entidades que prestam assistência ao produtor rural como IMA, Emater e Sebrae.

O prefeito Aracely de Paula destacou que a classe rural de Araxá e região representa a sustentação da economia nacional e cumprimentando a classe rural, ressaltou a importância do trabalho dos produtores que fizeram do queijo da canastra, do queijo mineiro e do queijo de Araxá algo como símbolo daquilo que é possível fazer quando se trabalha com fé, convicção e competência. “Parabéns aos produtores, parabéns àqueles que trouxeram da França medalhas para o Brasil e que levarão do Brasil para o mundo as medalhas conquistadas em Araxá. Agradeço a participação de todos que tornaram possível esta festa, cumprimento os organizadores, com a certeza de que quando nós nos unimos somos imbatíveis. Araxá tem provado isso através das conquistas que temos realizado”.

A organizadora e diretora da Bonare Eventos, Maricell Hussein, informa que a expectativa é receber 30 mil pessoas nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto. Todas as atividades são gratuitas. O Mundial do Queijo do Brasil conta com feira de negócios, palestras e cursos para a capacitação de produtores, técnicos e profissionais envolvidos com a cadeia produtiva do produto. Queijos de 24 países vão participar do concurso que vai premiar as categorias bronze, prata, ouro e super ouro. “Outros concursos como este serão promovidos no país e queremos que Araxá sedie as próximas edições. Agradeço à Administração Municipal que nos deu todo o suporte necessário para a realização desse grandioso evento que movimenta a economia da cidade e valoriza os produtores de queijo artesanal”.