Prefeitura atende demanda de moradores e modifica trânsito na travessa Manoel Antônio Silva

A Prefeitura de Araxá atendeu uma antiga reivindicação de moradores da travessa Manoel Antônio Silva, no bairro Santo Antônio, após estudo autorizado pelo prefeito Robson Magela junto à Secretaria de Segurança Pública, por meio do Setor de Trânsito e Transporte (Settrans). Os dois quarteirões mais estreitos da travessa agora passam a ser mão única sentido bairro / Centro, com o objetivo de evitar acidentes, conforme pedidos da comunidade.

O ponto de ônibus da linha Santo Antônio / Fertiza e de outras empresas de transporte de passageiros foi transferido para a rua Frederico Ozanan, que também teve o tráfego alterado em mão única sentido Centro / bairro.