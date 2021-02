Prefeitura cancela pontos facultativos e elabora projeto de lei para revogar feriado de Carnaval

“Trabalhar não mata ninguém, o que mata é a Covid”. Com esta frase, o prefeito Robson Magela decretou o cancelamento dos pontos facultativos dos dias 15 e 17 de fevereiro para o serviço público municipal e encaminhou, em caráter de urgência, um projeto de lei à Câmara Municipal para revogar o feriado municipal de terça-feira de Carnaval, que este ano cai no dia 16.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) e contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios. A medida tem como objetivo inibir viagens e eventos que possam gerar aglomerações e provocar um aumento ainda maior no número de casos da Covid-19 na cidade.

Robson Magela esteve em contato com os prefeitos da microrregião de Araxá neste fim de semana para reforçar que medidas mais rígidas sejam tomadas em toda a região. “Não adianta nós sacrificarmos a população de Araxá e a nossa microrregião não fazer o mesmo. Não queremos que as pessoas venham para cidades turísticas e tragam a doença para nossa cidade. Estamos em um momento delicado, onde precisamos cuidar das pessoas”, enfatiza.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, diz que os números da doença hoje no município são reflexo das festas de final de ano e as comemorações do Carnaval poderiam agravar o quadro da doença na cidade. “Todas essas medidas são rigorosas e extremamente necessárias. A conscientização de cada um é salutar para mantermos Araxá com números abaixo da média nacional”, destaca.