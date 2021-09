Prefeitura começa a distribuição de calcário para produtores rurais de Araxá

Visando fortalecer o produtor rural para que aumente a produtividade e receita e, consequentemente, movimentar a economia do município, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária iniciou a distribuição de calcário.

A iniciativa contempla o Projeto Calcário, aprovado pela Câmara Municipal de Araxá em junho deste ano. Ao todo, o município adquiriu 5.883 toneladas do insumo, que está sendo distribuído entre os 210 produtores previamente cadastrados no projeto.

O prefeito Robson Magela destaca que o Projeto Calcário é uma forma de auxiliar o pequeno produtor, principalmente aquele que muitas vezes não dispõe de recursos para investir na preparação do solo. “Além disso, o projeto dá condições para uma melhor produtividade, fortalecendo também a economia local. Ou seja, o produtor ganha e todo o município também”, reforça.

O secretário Fárley Pereira de Aquino diz que laudos técnicos apontam que o solo do município apresenta reação ácida, com baixos teores de cálcio e de magnésio. “A correção do PH do solo com o calcário aumenta a disponibilidade de alguns nutrientes e, consequentemente, contribui para alavancar a produtividade e melhorar a pastagem”, explica.

Os produtores rurais contemplados estão sendo comunicados para buscar o requerimento na sede da secretaria, possibilitando a retirada do produto. O frete deve ser providenciado pelo próprio produtor beneficiado pelo projeto.

Conforme dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), o município planta mais de 22 mil hectares de produtos como soja, sorgo, trigo, café e milho. Já o rebanho bovino, segundo números do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), contabiliza cerca de 114 mil animais.