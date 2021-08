Prefeitura conhece Plano de Ação de Emergência de Barragens da CBMM

A Secretaria Municipal de Segurança Pública recebeu, nesta quinta-feira (19), informações sobre a programação detalhada do Plano de Ação de Emergência de Barragens da CBMM. A iniciativa foi apresentada em uma reunião virtual com a participação do secretário major Eurípedes Lemos, do coordenador da Defesa Civil, José Márcio Nogueira, do comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Thiago Augusto Pereira, e dos representantes da CBMM, o gerente de Segurança de Barragens, Willian Cruvinel; analista de Gestão de Segurança de Barragens, Guilherme Silva; consultora GWS, Daniela Henriques, e coordenadora de Comunicação, Karin Betz.

Foram apresentadas as datas dos projetos que serão promovidos pela companhia até o fim do ano. O primeiro será neste sábado, dia 21: blitz educativa para esclarecimentos de dúvidas e divulgação de procedimentos preventivos para as pessoas que passam pelas estradas vicinais próximas às barragens da companhia. Também foram exibidos vídeos das simulações realizadas.

O gerente de Gestão de Segurança de Barragens, William Cruvinel, reforçou que a CBMM vem promovendo ações desde 2018 e vão realizar o terceiro simulado. Destacou que as barragens são seguras, entretanto, fazem constantes medições e atualizações nos processos, buscando a oportunidade de melhorar com aprendizagem contínua, disseminando informações de como agir no sistema de alerta e alarme.

Além da reunião virtual, major Lemos recebeu a empresa na Secretaria Municipal de Segurança Pública para tratativas sobre as barragens. Estiveram com o secretário o gerente de Gestão de Barragens, Marcos Lemos Júnior; o gerente de Gestão de Segurança de Barragens, William Cruvinel; e o analista de Relacionamento com a Comunidade, Álvaro Rezende.

O secretário ressalta que a pauta é de suma importância para que a prefeitura possa conhecer as estratégias de segurança a serem adotadas em um eventual rompimento de barragem.

Neste sábado (21), a Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes (Asttran), a Guarda Patrimonial e a Defesa Civil participam da blitz promovida pela empresa.