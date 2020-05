Prefeitura cumpre mais uma etapa da obra do viaduto da Rua Uberaba

A Prefeitura de Araxá avança mais uma etapa na obra do viaduto da Rua Uberaba que já está começando a ganhar forma. Nesta quinta-feira, 30 de abril, a empresa responsável pela construção, Paineira Engenharia, realizou o levantamento de toda a estrutura metálica do vão central do viaduto, composta por cinco longarinas (vigas metálicas) com 31 metros cada subdivididas em dois conjuntos. Segundo o cronograma, o viaduto tem 80% de obra realizada e está previsto para ficar pronto até agosto desse ano.

Esse momento foi acompanhado pelo prefeito Aracely de Paula, pelo secretários Moisés Cunha (Ação e Promoção Social), Sebastião Donizete de Souza (Obras Públicas e Mobilidade Urbana), Geraldo Lima Júnior (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas), Lucimary Ávila (Governo), pelo assessor Rubens Herbert e pela presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Régia Côrtes.

De acordo com prefeito Aracely, a construção do viaduto vai ficar na história, devido a beleza arquitetônica do empreendimento que será referência na paisagem de Araxá. “Essa obra tem um viés que comprova a capacidade de crescimento da nossa cidade quando acreditamos na nossa força do trabalho. É uma demonstração que essa obra une a família araxaense”, finaliza o prefeito.