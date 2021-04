Prefeitura de Araxá abre cadastro reserva para estágio nas áreas de Direito e Sistema de Informação

A Prefeitura de Araxá abriu Processo Seletivo para formação de cadastro reserva para futura contratação de estagiários que estão cursando Direito e Sistema de Informação, com o objetivo de auxiliar as atividades das Secretarias Municipais.

As inscrições gratuitas acontecem de 26 a 30 de abril, das 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30, nas dependências da Secretaria Municipal de Governo (organizadora do processo seletivo), situada na sede do Poder Executivo “Presidente JK”, no Centro Administrativo.

O candidato deve estar munido de um documento de identificação com foto, declaração de matrícula da faculdade conveniada (Uniaraxá ou Uniube) e anexar currículo de no máximo duas páginas.

O processo ocorre em três etapas: avaliação curricular, prova e entrevista. Todas as informações e critérios exigidos estão no edital disponível no site da Prefeitura de Araxá – www.araxa.mg.gov.br -, na aba “Serviços”; “Cidadão”: “Processo Seletivo de Estagiários”.