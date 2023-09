Prefeitura de Araxá abre celebrações da Semana da Pátria 2023

A Prefeitura de Araxá abriu as comemorações da Semana da Pátria 2023, na Praça Arthur Bernardes, nesta sexta-feira (1º). Com o lema “Inovar, Educar e Construir, a semana conta com solenidades cívicas alusivas à Independência do Brasil.

A Secretaria Municipal de Educação também está preparando o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, com a participação de mais de 1.000 alunos da Rede Municipal, Forças de Segurança e servidores.

A solenidade de abertura, no Altar da Pátria na Praça Arthur Bernardes, foi marcada por um momento cívico, com o hasteamento das Bandeiras do Brasil, Minas Gerais e de Araxá, feito respectivamente pelo prefeito Robson Magela, promotora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, e o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior.

O cronograma na Semana da Pátria inclui ainda a celebração da hora cívica no Corpo de Bombeiros, na segunda (4), no Tiro de Guerra, na terça (5), e na Prefeitura de Araxá, na quarta (6), sempre a partir das 8h.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, as atividades da Semana da Pátria são desenvolvidas com o intuito de promover a reflexão sobre o significado e importância para a formação cidadã. “A importância de enaltecer um passado e construir um futuro. E claro que é muito importante envolver toda a população e, principalmente, nossas crianças nas celebrações da Semana da Pátria”, ressalta.

O prefeito Robson Magela reforça a importância de ensinar aos jovens a história da nossa pátria. “Temos várias celebrações focadas na Semana da Pátria. A formação do caráter do ser humano e o amor ao patriotismo é fundamental, por isso é muito importante esse momento, e contamos com a participação de toda a população”, conclui.