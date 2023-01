Prefeitura de Araxá abre credenciamento para a contratação de mais médicos

A Secretaria Municipal de Saúde lançou edital para credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos em diferentes especialidades. A expectativa é que a partir de fevereiro já ocorra ampliações, uma vez que os profissionais estão na fase de apresentação dos documentos e o Setor de Licitação deve concluir o ato de credenciamento através de publicação oficial.

Os profissionais irão atuar nos seguintes atendimentos: cirurgia geral, ortopedia, urologia, vascular, neurocirurgia, otorrinolaringologia, mastologia, cirurgia plástica, pequena cirurgia, neurologia clínica, nefrologia, psiquiatria, oftalmologia, pneumologia, endocrinologia, cardiologia, cabeça e pescoço, proctologia, dermatologia, gastroenterologista, reumatologia, hematologia, infectologia, oncologia e ginecologia.

Vale ressaltar que os procedimentos cirúrgicos continuam sendo ofertados pelo Município através de contratos ativos e que, com a modalidade de credenciamento, haverá uma migração destes mesmos contratos, o que possibilitará a oferta de um número maior de procedimentos.

O processo de contratação se dá por apresentação da documentação no Centro Administrativo, localizado na Av. Rosália Isaura Araújo, 275, em horário comercial. A listagem completa está discriminada no edital disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Araxá ( www.araxa.mg.gov.br ).

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que a ampliação do serviço contribuirá para aproximar o atendimento aos munícipios de Araxá e microrregião, nas unidades de referência e unidades de apoio à Rede de Urgência e Emergência, sendo especialmente planejada para atender à demanda crescente do local.

“Com o credenciamento conseguiremos regularizar a quantidade e o fluxo das cirurgias eletivas e de urgência dos pacientes de Araxá e da microrregião. É um movimento crescente de adequação das demandas do município nas mais variadas especialidades e vem de encontro com a visão de melhoria do acesso aos serviços de saúde de média complexidade”, afirma a secretária.

O prefeito Robson Magela destaca que a Saúde tem recebido investimentos que vão além do percentual mínimo do Orçamento Municipal, com objetivo de ampliar e reestruturar um atendimento de qualidade à população.

“Em dois anos de gestão, a atual gestão investiu mais de 227 milhões na Saúde. Isso afeta diretamente em um atendimento digno que a nossa população merece. E vamos continuar trabalhando ainda mais para que ações como essas continuem sendo frequentes na vida da população”, diz o prefeito.