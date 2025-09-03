Prefeitura de Araxá abre oficialmente a Semana da Pátria 2025 com solenidade cívica na Praça Arthur Bernardes

Araxá deu início às comemorações da Semana da Pátria 2025 com uma cerimônia marcada pelo civismo e pelo sentimento de brasilidade, realizada na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, na Praça Arthur Bernardes.

Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a solenidade reuniu autoridades, estudantes, professores e membros da comunidade para celebrar o início das atividades alusivas à Independência do Brasil.

A abertura oficial aconteceu no Altar da Pátria, onde foi realizado o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional Brasileiro, executado pelos professores e musicistas Adriano Rivas Orellana e Graziela Milione, da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O prefeito Robson Magela hasteou a bandeira do Brasil, seguido pelo presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, com a bandeira de Minas Gerais, e pela secretária de Educação, Zulma Moreira, que hasteou a bandeira de Araxá.

A programação contou com apresentações especiais. Os alunos do 5º ano da Escola Municipal Delfim Moreira interpretaram o Hino da Independência, enquanto os estudantes da Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva fizeram a apresentação da fanfarra, celebrando o “som da independência”.

A secretária de Educação, Zulma Moreira, destacou que a Semana da Pátria é uma oportunidade de reflexão sobre o significado da independência e a importância do patriotismo na formação cidadã.

“É um momento para despertarmos nos alunos o sentimento de pertencimento, de orgulho pela nossa história e pelos valores que construíram o Brasil”, afirmou.

O prefeito Robson Magela reforçou a relevância de transmitir os valores cívicos às novas gerações:

“Celebrar a Semana da Pátria é também investir na formação das nossas crianças e jovens. É por meio da educação que despertamos o amor pela pátria, o respeito aos nossos símbolos e a consciência do papel de cada um na construção de um país melhor”, ressaltou.

A Semana da Pátria segue com a realização de sessões cívicas em diferentes instituições da cidade, sempre às 8h da manhã:

Agenda da Semana da Pátria 2025

Terça-feira (02/09): Batalhão do Corpo de Bombeiros

Quarta-feira (03/09): Tiro de Guerra

Quinta-feira (04/09): Quartel da Polícia Militar

Sexta-feira (05/09): Gabinete do Prefeito