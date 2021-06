Prefeitura de Araxá amplia atendimento para crianças e adolescentes que necessitam de atendimento especializado

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com necessidades especiais. A Prefeitura de Araxá ampliou a atenção para crianças e adolescentes da rede municipal de educação que necessitam de atendimento especializado. Mais de 15 profissionais da área de saúde, educação e assistência social foram contratados para integrar uma equipe multidisciplinar para suprir a demanda de alunos. O objetivo é transformar as unidades de ensino em um espaço para todos e educar crianças e adolescentes em um mesmo contexto escolar.

Os estudantes que participam do projeto recebem atendimento nas salas de recursos multifuncionais, nas escolas onde estão matriculados e no Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (Caei) que oferece serviços de ordem clínica, pedagógica e social a crianças e adolescentes.

A ampliação do atendimento é realizada por meio do Projeto Ame, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). Os atendimentos são essenciais, tanto para o processo cognitivo, quanto para a assistência da saúde mental dos alunos.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que o Projeto Ame – O futuro se constrói hoje – proporciona a jovens com necessidades especiais uma melhoria em sua qualidade de vida e também da família. O trabalho minimiza as dificuldades de aprendizagem e socialização dos alunos, evitando a evasão escolar.

“Nosso objetivo com esta ampliação dos atendimentos é auxiliar as famílias desses jovens, que é de fundamental importância na vida destas crianças e adolescentes”, reitera a secretária.

Segundo os dados de monitoramento do projeto, problemas com sintomas emocionais e comportamentais e o impacto na saúde mental das crianças e adolescentes com necessidades especiais aumentaram em 73% devido à pandemia.

“Ampliar esse trabalho significa atender a necessidade de orientação e acompanhamento desses jovens de forma ininterrupta, mesmo durante a pandemia. O município trata hoje esse projeto com alunos que necessitam de atendimento especializado como uma política pública, que será cada vez mais fortalecida com ações do município”, ressalta Zulma.