Prefeitura de Araxá amplia coleta de lixo; novo sistema começa em 60 dias

A Prefeitura de Araxá deu um passo importante na busca por um serviço de coleta de lixo mais eficiente e com mais qualidade para a população. O prefeito Robson Magela assinou contrato com a nova prestadora da coleta de lixo vencedora da licitação, nesta terça-feira (1°).

Dentre as principais mudanças estão o aumento do número de rotas de recolhimento, a extinção de ilhas de lixo e o recolhimento diário gerado em residências e pontos comerciais do município. A expectativa é que a empresa Limpebras Engenharia Ambiental implante o novo sistema em 60 dias.

Além do prefeito Robson Magela, o ato de assinatura do contrato contou com as presenças do secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), do procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, João Veras, Raphael Rios, Wellington Martins e Valtinho da Farmácia, do diretor de Desenvolvimentos de Negócios da Limpebras, Roberto Santos, e demais representantes da empresa.

O prefeito Robson Magela destaca que a ampliação do serviço vai tornar a cidade ainda mais limpa e saudável para a população. “Esse é um passo promissor para o futuro da cidade de Araxá. As novas medidas firmadas no contrato e que serão fiscalizadas pelo Município vão resultar em um serviço de coleta de lixo mais eficiente e que atenda melhor às necessidades da cidade como um todo. E esse impacto positivo será observado desde a saúde pública até a imagem da cidade perante seus moradores e visitantes”, destaca.

De acordo com o secretário Kaká, o novo sistema de coleta de lixo também vai contribuir para a preservação do meio ambiente. “Um serviço de coleta de lixo bem gerenciado é essencial para evitar problemas como o entupimento de bueiros, a proliferação de vetores transmissores de doenças e a degradação do patrimônio público. Com a implementação das novas rotas e ações de controle, a cidade estará mais preparada para enfrentar desafios relacionados ao descarte de resíduos e poderá se destacar como uma referência em gestão sustentável”, ressalta.

O diretor Roberto Santos frisou que os trabalhos iniciam imediatamente, com a elaboração do plano de trabalho e reuniões com as equipes. “Todo contrato novo tem um processo de transição, onde a gente senta com as equipes responsáveis pelo serviço para entender quais são os problemas que existem na cidade e planejar ações para solucioná-los da forma mais rápida possível. Temos uma experiência de 30 anos no mercado e vamos utilizar as melhores técnicas e diferenciais para atender a cidade de Araxá”, afirma.