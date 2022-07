Prefeitura de Araxá amplia frota de ônibus escolares

A Prefeitura de Araxá adquiriu dois ônibus escolares para ampliar a frota que faz o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Foram investidos R$ 705.000 em recursos próprios para a aquisição dos veículos. Um deles é adaptado para atendimento de alunos da Educação Inclusiva.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, os novos veículos estão dando suporte aos alunos que não conseguiram vagas em escolas próximas de suas residências, além de alunos da Educação Especial e jovens atendidos pelos projetos executados no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC). Com o retorno às aulas, os sete veículos (quatro ônibus e três micro-ônibus) que compõem a frota da prefeitura atendem mais de 600 alunos.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, reforça que existe uma demanda muito grande para o transporte escolar na cidade e é papel do Poder Público esse auxílio às famílias. “Esses veículos vêm para somar no conforto e comodidade dos estudantes. A gestão está investindo pesado e engajando na Educação em Araxá”, destaca.

Zulma reitera que a ampliação da frota escolar oferece ainda mais segurança no transporte dos alunos e aumenta a capacidade de atendimento das linhas escolares. “Muitas famílias dependem do veículo para o deslocamento dos filhos para as escolas. Os ônibus dão mais conforto e segurança a todos os estudantes, é um investimento necessário e imprescindível”, explica.

Para solicitar o transporte, a família deve procurar a Secretaria Municipal de Educação para verificar se o aluno se enquadra nos critérios da legislação específica do transporte escolar.