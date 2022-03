Prefeitura de Araxá anuncia novo secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana tem novo gestor a partir desta segunda-feira (21). Após seis anos como secretário, Sebastião Donizete deixa o cargo por motivos pessoais e o engenheiro civil Ângelo França, 49 anos, assume o cargo. Com experiência em órgãos federais (Exército Brasileiro, Aeronáutica, dentre outros) e setor privado, Ângelo já atuava na secretaria municipal como assessor de obra de infraestrutura e assume a pasta para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nos últimos anos.



De acordo com o prefeito Robson Magela, o ex-secretário deixa um legado enorme para Araxá e o novo gestor tem a missão de dar continuidade ao projeto iniciado. “O Sebastião Donizete realizou um trabalho fantástico nos últimos anos. É uma pessoa muito boa, um profissional muito competente e um grande servidor público. Ele sai neste momento por motivos particulares, mas as portas da Administração Municipal estão abertas para ele por sua competência. Tivemos a tranquilidade de fazer essa mudança, porque o Ângelo já atuava como assessor na Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e têm currículo ímpar. Tenho certeza que ele fará um trabalho excelente”, ressalta o prefeito.



Durante seis anos e meio, Sebastião Donizete ocupou o cargo de secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. Um dos mais respeitados engenheiros no setor público no país, ele já coordenou o projeto da Cidade Administrativa do Governo de Minas e supervisionou diversas obras públicas do Governo de Minas Gerais nos últimos 25 anos. Foi também ex-superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ex-coordenador regional do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).



“A gente está há bastante tempo à frente da secretaria. Já são quase sete anos na gestão da pasta e preciso reorganizar minha vida. Eu gostaria muito de continuar aqui, pois é um ambiente excelente. A Administração Municipal me oferece toda a liberdade para trabalhar e propor projetos que sejam eficientes. Mas, infelizmente, tenho algumas razões particulares e familiares que preciso me dedicar neste momento. Mesmo à distância eu estou à disposição para continuar a contribuir. O Ângelo é um profissional muito competente e qualificado e, certamente, vai melhorar ainda mais o trabalho que estávamos promovendo em conjunto”, destaca Sebastião Donizete.



Novo Secretário



Ângelo França Santos é Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e é Especialista em Gestão Empresarial (UFU). Tem experiência em construção civil pesada – obras rodoviárias e aeroportuárias, construção civil predial e industrial. Já atuou como engenheiro civil, fiscal de contratos, engenheiro de obras e de suprimentos em diversos projetos da iniciativa pública e privada. Possui experiência em especificação, licitação, compras, planejamento, cronogramas, fiscalização na execução, apropriação e medição com órgãos federais e privados. Também trabalhou como gestor e fiscal dos serviços de manutenção (conservação) da malha rodoviária pavimentada e aeródromos do Estado de Goiás e foi consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a UNESCO.



O novo secretário destaca as prioridades da sua gestão na pasta e sua nova função frente a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. “Eu gosto de grandes desafios e assumo a secretaria com muita satisfação e empenho. A minha intenção é dar o meu melhor para beneficiar a população araxaense. Vamos dar continuidade aos projetos já executados e queremos implantar novas propostas, vislumbramos a possibilidade de projetos executivos que sejam eficientes e tragam benefícios imediatos para a população”, explica Ângelo.

Experiências Profissionais



Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana – Prefeitura de Araxá. Assessor de Obra de Infraestrutura.

Agência Goiana De Infraestrutura E Transportes – GOINFRA – Gestor e fiscal dos serviços de manutenção (conservação) da malha rodoviária pavimentada e aeródromos.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em parceria com a UNESCO – Consultor.

Ministério do Esporte – Departamento de Infraestrutura de Esporte (Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento – Brasília/DF) – Coordenador de Implementação e Gestão de Infraestrutura de Esporte.

Aeronáutica – Sexto Comando Aéreo Regional (Sexto Serviço Regional de Engenharia – Brasília/DF) – 1º Tenente-Engenheiro Civil – Fiscal de Obras / Assistente Técnico Militar.

Diretoria de Obras Militares – Exército Brasileiro (Quartel General do Exército – Brasília/DF) – Engenheiro Civil – Adjunto da Seção de Controle e Estatística.

SPM Construtora de Obras Ltda – Engenheiro Civil – Gestor

11º Batalhão de Engenharia de Construção (Organização de construção civil pesada do Exército Brasileiro responsável pela execução das Obras de Cooperação junto ao DNIT) – 1º Tenente-Engenheiro Civil – Adjunto da Seção Técnica/Responsável Técnico

KADE Construtora Ltda – Engenheiro de Obras/de Suprimentos.